Freikarten für Shows beim Internationalen Deutschen Turnfest gewinnen

Berlin. Vom 3. bis 10. Juni findet das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin statt. Wettkämpfe, Workshops, Vorführungen, Feste, Ausstellungen, Mitmachangebote, Informationen – und natürlich jede Menge Show und Unterhaltung stehen in der ganzen Stadt auf dem Programm.

Von Kindern für Kinder

"Echt stark!" – unter diesem Motto steht die Kinderturn-Show beim Turnfest Berlin 2017. Am Freitag, 9. Juni, ab 16.30 Uhr (Vorprogramm ab 15.30 Uhr) werden im City Cube der Messe Berlin Kinder zwischen drei und zwölf Jahren eine bezaubernde Show zum Mitmachen und Spaß haben präsentieren.Die Kinderturn-Show bietet den Zuschauern eine einzigartige Vorführung von Kindern nicht nur für Kinder. Dabei spielen Alter, Geschlecht, Leistungsstand und Fähigkeiten keine Rolle, denn es geht um starke Kids. Die Show ist in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entstanden, denn es wird darum gehen, dass Kinder und Jugendliche aus einer starken Position heraus Nein zu Suchtmitteln sagen. Es dürfte also ein spannender und unterhaltsamer Nachmittag für die ganze Familie werden.Atemberaubende Artistik von den besten Nachwuchsgruppen Deutschlands: Die Tuju-Show verspricht ein besonderes Highlight beim Turnfest Berlin 2017 zu werden. Am Donnerstag, 8. Juni, ab 16 Uhr werden im City Cube an der Messe Berlin ausgewählte Talente „mal eben meine Welt retten". Unter diesem Titel ziehen die jungen Talente los, eine graue, erstarrte Welt mit Bewegung, Menschlichkeit und Glück zu erfüllen. Und dabei ist großartige Unterhaltung für alle Altersgruppen garantiert.