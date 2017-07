Glamouröses Reitturnier: Weltelite trifft sich in Berlin

Westend. Im Sommergarten unter dem Funkturm findet von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, das Springreitturnier „Global Jumping Berlin“ statt.

Die Premiere des extravaganten Fünf-Sterne-Reitturniers lockt acht der besten zehn Springreiter der Welt ins Oval des Sommergartens. Dort wird am Sonnabend nicht nur der „Longines Global Champions Tour Grand Prix of Berlin“, sondern auch die Wertungsprüfung für die Global Champions League entschieden. Die bringt bekanntermaßen einen guten Schwung Glamour mit zur elften Station von Tour und League in die Hauptstadt.Für das aktuell führende Team, die „St. Tropez Pirates“, gehen zum Beispiel die Griechin Athina Onassis und die frisch gekürte Deutsche Meisterin der Springreiterinnen, Laura Klaphake, an den Start. Der Weltranglistenerste Kent Farrington (USA) wird kommen, sein direkter Verfolger Daniel Deußer, ebenso wie Ludger Beerbaum und Marcus Ehning. Tickets sind im Vorverkauf bei ticketmaster.de, unter

01806/999 00 00 erhältlich. Karten gibt es außerdem wochentags von 9 bis 13 Uhr über

Weitere Informationen und Uhrzeiten auf http://engarde.de/events/145/

01805/119 115 bei der „En Garde Marketing GmbH".