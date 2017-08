Softballspiele der Berlin Challengers

2 Spiele am Sonntag, 03.09.2017 ab 13 Uhr

Wer sich für Softball, die kleine Schwester des Baseballs interessiert, kann am kommenden Sonntag unsere ersten beiden Heimspiele nach der Sommerpause auf dem Softballplatz am Kühler Weg 12 (Nähe S-Bahnhof Grunewald/ Messe Süd) ab 13 Uhr gegen die Berlin Braves sehen. Das zweite Spiel wird gegen 15:30 Uhr beginnen.



Der Eintritt ist kostenlos.



Wer nicht nur zuschauen möchte, kann sich gerne im Schlagen, Werfen und Fangen des Softballs in insgesamt vier kostenlosen Probetrainings ausprobieren. Bitte meldet euch hierzu bei Melanie Sander (melanie.sander@berlin-challengers.de) an. Unsere Trainingseinheiten während des Sommers finden dienstags und donnerstags von 18 bis 20:30 Uhr auf unserem Softballplatz (Platz 8), Kühler Weg 12 in Berlin-Charlottenburg statt.



Mehr Infos findet ihr unter: www.berlin-challengers.de