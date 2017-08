Softballspiele der Berlin Challengers

Doubleheader der Damen am 10.09.2017, ab 13 Uhr gegen Ravens Am Sonntag den 10.09.2017 werden die Softball-Damen der Berlin Challengers auf dem Softballplatz am Kühler Weg 12 in Charlottenburg gegen die Berlin Ravens aus Neukölln antreten. Das zweite Spiel wird gegen 15:30 Uhr beginnen.



Der Eintritt ist kostenlos.



Wer nicht nur zuschauen möchte, kann sich im Werfen, Schlagen und Fangen des Balls gerne bei einem unserer kostenlosen Probetrainings probieren. Die Trainingseinheiten finden im Sommer dienstags und donnerstags von 18 bis ca. 20:30 Uhr statt. Bitte meldet euch bei Melanie Sander (melanie.sander@berlin-challengers.de) an und teilt mit, ob ihr einen Handschuh benötigt.



Weitere Infos zum Verein und Training findet ihr unter: www.berlin-challengers.de