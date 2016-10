Wann Sport schädlich wird

Westend.

Welche gesundheitlichen Risiken im Breitensport lauern? Ein Symposion im Sport-Gesundheitspark Berlin, Hanns-Braun-Straße 1, soll Teilnehmern dazu Auskunft geben. Am Sonnabend, 19. November, teilen Experten im Kuppelsaal von 9.30 bis 16.30 Uhr ihre Erkenntnisse mit dem Publikum. So erfährt man, inwiefern Marathonlaufen das Herz schädigt, was von Sportdiäten und was vom Doping für Amateure zu halten ist. Im Preis von 49 Euro ist ein Mittagessen inbegriffen. Teilnehmer sollten sich bis zum 4. November per E-Mail anmelden unter symposium@zentrum- sportmedizin.de