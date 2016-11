Tag der offenen Tür bei "Mosaik"

Westend.

Lustig ist so ein Zeichnerleben – das kann am 3. Dezember jeder selbst erleben, wenn er es in die "Mosaik"-Redaktion in der Lindenallee 5 schafft. Dort sind von 10 bis 16 Uhr die Türen für Besucher geöffnet, die sich durchs Haus führen lassen können und spannenden Vorträgen zur aktuellen Abenteuer-Serie der Abrafaxe in der Reformationszeit lauschen dürfen. Des Weiteren signieren die Zeichner ganztägig eigens für diesen Anlass produzierte Grafiken und man kann "Mosaik"-Produkte kaufen. Für die Jüngsten gibt es einen Raum mit Spiel und Spaß. Mehr zum Programm gibt es unter www.abrafaxe.com