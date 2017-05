Technikberufe kennenlernen

Wilhelmsruh.

Das Projekt girls a tec veranstaltet am 21. Juni im ABB Ausbildungszentrum Berlin einen Tag der offenen Tür. Dazu sind Interessierte von 13 bis 18 Uhr im Ausbildungszentrum in der Lessingstraße 79 willkommen. Die Teilnehmerinnen können technische Ausbildungswege kennenlernen und sich ausprobieren. Dabei erfahren sie mehr über Berufe wie Mechatroniker, Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker. Ansprechpartnerin ist Anne Hildebrandt. Bei ihr können sich Interessierte auch unter91 77 24 15 oder per E-Mail an info@girlsatac.de anmelden. Weitere Infos auf www.girlsatec.de