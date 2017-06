Doppelkonzert in der Lutherkirche

Berlin: Lutherkirche |

Wilhelmsruh. Ein musikalischer Höhepunkt erwartet Klassikfreunde am 25. Juni um 18 Uhr in der Lutherkirche in der Goethestraße 3. Das Streichorchester „Collegium Instrumentale“ und Solisten werden im Rahmen eines musikalischen Sommergottesdienstes das Doppelkonzert d-moll von Johann Sebastian Bach für Oboe, Violine und Basso continuo spielen. Bis heute zählen Bachs Solokonzerte zum beliebten Programmbestandteil vieler Violinisten, Oboisten und Streicherensembles. An sie werden in den Stücken große spieltechnische Ansprüche gestellt. Zu erleben sind bei diesem Konzert Christiane Bach an der Violine, Bernd Runge an der Oboe sowie das „Collegium Instrumentale“ unter Leitung von Rudite Livmane-Lindenbeck. BW