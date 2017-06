Concordia verliert letztes Spiel

Wilhelmsruh. Für den Tabellenletzten der Bezirksliga-Staffel 3 war auch am letzten Spieltag nicht viel zu holen. Mit 0:4 (0:3) unterlag Concordia Wilhelmsruh am vergangenen Sonntag beim SC Union 06, der damit letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigte. Bereits nach 36 Minuten stand es 0:3. Concordia hatte nicht viel entgegenzusetzen.

