Vom Metzer Platz zur Havel: Bürgerversammlung informiert über weitere Pläne

Wilhelmstadt. Wie weiter vom Metzer Platz an die Havel? Eine Bürgerversammlung will am 15. Juni aufklären.

Möglichst kurz und barrierefrei soll er sein, der rund 1,5 Kilometer lange Fußweg vom Metzer Platz bis zum Havelufer. Anwohner wünschen sich das, und die Senioren in der Seniorenresidenz Bethanien ebenfalls. Und es ist das erklärte Ziel für das Sanierungsgebiet „Aktives Zentrum Wilhelmstadt“.Die ersten Bausteine dafür sind längst gelegt. Bereits 2012 wurden die Hermann-Oxfort-Promenade und der Bethanienweg fertiggestellt. Im September vor zwei Jahren folgte der Abschnitt vom Metzer Platz bis Krowelstraße. Den rund 300 Meter langen Fußweg zwischen Drogeriemarkt und Wandbild am Metzer Platz gab es zwar vorher schon. Nur war er schmuddelig, schlecht beleuchtet und alles andere als behindertengerecht. Die Stufen sind inzwischen weg, die Leuchten stehen und Poller versperren Autos die Durchfahrt. Für eine Querung des Burgwallgrabens ist jetzt die Entwurfsplanung in Arbeit. Die Brücke soll noch in diesem Jahr gebaut werden – so lautet jedenfalls der Plan. Die Verbindung vom Burgwall an die Krowelstraße ist dann der letzte Bauabschnitt.Über die Planung für die Anbindung an den Naturraum an der Havel können sich die Wilhelmstädter auf einer Bürgerversammlung am 15. Juni genauer informieren. Sie beginnt um 18 Uhr im Gemeindesaal der Melanchthon-Kirchengemeinde an der Pichelsdorfer Straße 79.Um die Umgestaltung der Pichelsdorfer Straße geht es dann am 29. Juni. Auch diese Straße soll an die Havel angebunden werden. Vorgestellt wird ein Verkehrskonzept mit den geplanten Umbauten, die den Verkehr entspannen sollen, unter anderem an der Kreuzung Pichelsdorfer und Weißenburger Straße. Los geht es hier um 19 Uhr in der Melanchthon-Gemeinde.