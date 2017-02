Bewerbung ohne Stellenanzeige

Berlin: Jobassistenz Spandau |

Spandau. Der nächste Dienstagsworkshop der Jobassistenz Spandau, Brunsbütteler Damm 75, ist am 28. Februar von 13 bis 16 Uhr der Initiativbewerbung gewidmet. Es gibt Beispiele für gelungene Anschreiben, und es wird erläutert, warum diese Form der Bewerbung den größten Erfolg verspricht. Zudem gibt es Tipps, wie man ohne Stellenanzeige an die richtige Stelle kommt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter 270 18 09 50 oder persönlich in der Jobassistenz montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. CS