Drei Tage Chancen auf Jobs

Berlin.

Vom 16 bis 18. Mai findet wieder die berlinweite Jobmesse „Shop a Job“ statt. Dieses Jahr erstmalig in den Spandau Arcaden, Klosterstraße 3. An jedem Tag von 10 bis 17 Uhr stellen sich Unternehmen verschiedener Branchen an Ständen vor und werben um Mitarbeiter. Am Dienstag sind Vertreter von Dienstleistung, Büro und Einzelhandel vor Ort. Am Mittwoch präsentieren sich Industrie, Technik und Handwerk. Den Abschluss bilden am Donnerstag Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung. Die Jobmesse richtet sich an Interessierte aller Altersklassen und Qualifikationen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos unter http://asurl.de/13ca