Schule feiert 50. Geburtstag

Berlin: Grundschule am Weinmeisterhorn |

Wilhelmstadt. Anlässlich ihre 50-jährigen Bestehens feiert die Grundschule am Weinmeisterhorn, Daberkowstraße 27, am Sonnabend, 24. Juni, von 12 bis 16 Uhr ein öffentliches Schulfest. Jede Klasse ist dort mit einem Spielestand vertreten, eine Ausstellung informiert über die vegangenen 50 Jahre an der Schule. Der Elternhilfeverein organisiert die kulinarische Versorgung, und hat Gewinnspiele für die Kinder entwickelt. Besucher sollten beachten, dass es in der Daberkowstraße und auf dem Schulgelände keine Parkplatze gibt. Es fährt ein kostenloses „Bimmelbahnshuttle“ von der Ecke Daberkowstraße und Wilhelmstraße bis zur Schule. CS