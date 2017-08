Explosion zerstört Spielgeräte

Wilhelmstadt.

Unbekannte haben in der Nacht zum 20. August auf einem Spielplatz an der Lazarusstraße mit einer Explosion ein Holzklettergerüst und ein Spielhäuschen zerstört. Kurz vor 2 Uhr morgens wurden einige Anwohner der Lazarusstraße durch einen lauten Knall aufgeweckt und riefen die Polizei. Bei einer ersten Absuche in der Dunkelheit konnten die Beamten zunächst nichts Ungewöhnliches feststellen. Gegen 9.15 Uhr rief ein Anwohner erneut die Polizei, nachdem er die Zerstörungen bemerkt hatte. Verletzt wurde niemand. Welcher Gegenstand auf dem Spielplatz explodierte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen wurden.