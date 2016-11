Aktionsreich in die Adventszeit: Wilhelmstädter Adventskalender lädt ein

Wilhelmstadt. Die Aktion hat Tradition: Beim Wilhelmstädter Adventskalender öffnen in der Adventszeit wieder zahlreiche Geschäfte im Kiez ihre Türen.

Das ausführliche Programm liegt in den teilnehmenden Läden aus und ist unter www.wilhelmstadt-bewegt.de zu finden.

Vom 1. bis 24. Dezember finden zudem täglich kleine oder größere Aktionen in der Wilhelmstadt statt und zwar immer an einem anderen Ort. Los geht es am ersten Advent, 27. November, mit der traditionellen Eröffnung im Hinterhof des Weinladens in der Metzer Straße 2. Bei schwäbischem Glühwein stimmt das Duo „Mit und Ohne“ die Gäste ab 17 Uhr musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Direkt im Anschluss geht es weiter mit der Adventslesung im Café Barfly an der Brüderstraße 47. Dort sind ab 18.30 Uhr unterhaltsame und besinnliche Geschichten und Gedichte zu hören. Das Barfly-Team erwärmt die Besucher zwischendurch mit Feuertonne und weihnachtlichen Getränken. Den Start in die Vorweihnachtszeit rundet am 28. November die feierliche Erleuchtung des Weihnachtsbaums auf dem Földerichplatz ab. Die Schüler der Christoph-Földerich-Grundschule begleiten die Feier ab 10 Uhr musikalisch. Im Vorfeld der Kalender-Aktion sind alle Spandauer am 27. November um 14 Uhr zum Adventsbasar der Evangelischen Melanchthon-Gemeinde im Gemeindesaal an der Pichelsdorfer Straße 79 geladen.Ab dem 1. Dezember geht es dann weiter mit einem täglichen Programm, jeweils um 17 Uhr.