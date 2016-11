Bunter Nachmittag

Berlin: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde |

Wilhelmstadt. Der offene Familientreff am Baumertweg lädt am 26. November zu einem bunten Familiennachmittag ein. Spiel, Spaß, Musik und eine spannende Geschichte aus der Bibel stehen auf dem Programm. Auch ein gemeinsamer Imbiss ist geplant. Kinder im Alter von Null bis zehn Jahren, Eltern, Großeltern oder andere Erwachsene sind herzlich willkommen. Der Nachmittag dauert von 16 bis 18 Uhr. Ort ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Baumertweg 2. uk