Herbstvernissage in der Alten Post

Wilhelmstadt.

Die Künstler der Alten Post Heerstraße laden zur 19. Herbstvernissage mit Malerei, Drucken und Keramiken am Sonnabend, 11. November, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr in ihren Räumen im ehemaligen Postgebäude Heerstr. 287/291 (Eingang Westgiebel) ein. Der Eintritt ist frei. Die Künstler treffen sich dort zudem regelmäßig donnerstags von 18 bis 21 Uhr zum gemeinsamen Arbeiten. Interessenten sind willkommen. Weitere Informationen unter www.kunstinderaltenpost.de