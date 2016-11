Kunst im alten Postgebäude

Wilhelmstadt.

Die Künstlergruppe "Kunst in der alten Post" lädt zu ihrer 18. Vernissage am Sonnabend, 12. November, ab 16 Uhr im ehemaligen Postgebäude Heerstraße 287/291. Die Bilder sind nur an diesem Tag bis 20 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. Immer donnerstags gibt es dann die offenen Ateliers von 18 bis 21 Uhr. Weitere Information unter www.kunstinderaltenpost.de