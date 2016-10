Kurse für Menschen ab 50

Berlin: Kulturzentrum Staaken |

Staaken.

Der Verein Berliner Gesellschaft für Förderung interkultureller Bildung und Erziehung bietet im Rahmen des Projektes „Community 50+ in Staaken“ kostenlose Kurse an. Dazu gehören Deutsch, Yoga, ein Literaturkreis, Fitness, Mode 50+, ein Chor, Ausflüge in Berlin und ein Malkurs. Das Angebot konzentriert sich auf Menschen über 50 Jahre. Es soll sie zusammenbringen und ihnen bei der Gestaltung ihrer Freizeit helfen. Die Kurse finden statt im neu eröffneten Kulturzentrum Staaken (ehemaliges „Gemischtes“)in der Sandstrasse 41. Weitere Informationen unter

77 90 55 52 oder info@bgff.de