Berlin: Melanchthonkirche |

Wilhelmstadt. Zur Orgelmusik auf der Empore lädt die Melanchthonkirche am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Rudolf Seidel spielt berühmte Orgelwerke und erläutert sie den Zuhörern. Los geht es am 26. Dezember um 11.30 Uhr in der Kirche am Melanchthonplatz. Der Eintritt ist frei. uk