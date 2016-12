Zeichenkurs sucht Teilnehmer

Berlin: Förderverein Heerstraße Nord |

Staaken. Für einen Mal- und Zeichenkurs in den Räumen des Fördervereins Heerstraße Nord werden noch Teilnehmer gesucht. Gezeichnet wird in verschiedenen Techniken von Kohle bis Acryl. Kursleiterin ist Fritzi Zimmer. Der Kurs findet immer freitags in der Obstallee 22 C statt und zwar von 10 bis 13 Uhr. Farbe und Block sind selbst mitzubringen. Auch ein Schnuppertag ist auf Wunsch möglich. Weitere Informationen und Kontakt unter 82 70 60 26. uk