Wiederöffnung und 35 Jahrfeier 06. Mai von 10-18 Uhr und 07.Mai von 13-17 Uhr

im Weinladen Spandau in der Metzer Str. 2



Anlässlich unseres 35jährigen Betriebsjubiläums haben wir in den vergangenen Wochen unsere Geschäftsräume in der Metzer Straße renoviert. Zur Eröffnung der neu gestalteten Räumlichkeiten möchten wir alle Kunden, Freunde, Anwohner und Interessierten am 06. und 07. Mai auf ein Glas Sekt in unser Geschäft einladen.



Auf unserem Hof findet an diesen beiden Tagen zudem unsere alljährliche Frühjahrsweinprobe statt. Es werden unter anderem die Winzerin Marianne Isele aus Baden und der Wengert Willi Keicher ihre Weine präsentieren.



Wir werden Ihnen die ersten 2016er Weine präsentieren und auch die ein oder andere Neuigkeit aus dem Weinladen.





Ansprechpartner:

Friedrich-Karl Berndt+ Ulrike Trump-Berndt

Telefon: +49 (30) 332 43 50

E-Mail: info@weinladen-spandau.de

Homepage: www.weine-trump-berndt.de

Shop: www.weinladen-spandau.de