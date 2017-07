Stadtteiltag von Daniel Buchholz

Spandau.

Unter dem Motto „100 Prozent Spandau“ steht der Stadtteiltag des SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz am 17. Juli. Interessierte können ihn und den SPD-Bundestagsabgeordneten Swen Schulz ab 10 Uhr vom Metzer Platz aus bei einem Rundgang durch die Geschäfte der Pichelsdorfer Straße begleiten. Beim „Abend der offenen Tür“ ab 18.30 Uhr in seinem Bürgerbüro, Quellweg 10, verteilt Buchholz kostenlos LED-Sparlampen. Für den Besuch im Fairkaufhaus Spandau um 12 Uhr sowie um 15 Uhr in einer Fernwärmepumpstation in Charlottenburg ist eine bestätigte Anmeldung unter92 35 92 80 oder unter info@daniel-buchholz.de erforderlich.