Der Ruhestand als Neuland

Wilhelmstadt.

Der Seniorentreffpunkt Sprengelstraße, Sprengelstraße 15, sucht noch Teilnehmer für seinen am 5. Oktober gestarteten Neuland-Halbjahreskurs. Der Kurs richtet sich an Menschen um die 60 Jahre, die kurz vor dem Einstieg in den Ruhestand stehen oder diesen gerade vollzogen haben. Im Kurs haben die Teilnehmer die Gelegenheit, gemeinsam mit Gleichgesinnten sich dem Thema Älterwerden auf verschiedene Weise zu nähern. Die Teilnehmer treffen sich jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Der Kurs endet am 29. März 2017, die Kursgebühr beträgt einmalig 16 Euro. Anmeldungen und Informationen unter902 79 61 12 oder per E-Mail an andrea.foerster@ba-spandau.berlin.de