Nähcafé eröffnet

Wilhelmstadt.

Mit dem Nähcafé hat der Seniorentreff an der Sprengelstraße 15 ein neues Angebot für seine Besucher. Alles rund ums Nähen erfahren Interessierte jetzt immer montags von 15 bis 17 Uhr. Nächster Termin ist 6. Februar. Schneidermeisterin Dorothea Kulik erklärt den Umgang mit der Nähmaschine und vermittelt Anfängern nötige Kenntnisse im Schneidern. Für Fortgeschrittene gibt es Tipps und Kniffe für anspruchsvolle Näharbeiten. Nähmaschinen sind vorhanden. Die eigene Maschine kann aber mitgebracht werden. Wer neugierig geworden ist, schreibt eine E-Mail an andrea.foerster@ba-spandau.berlin.de oder meldet sich an unter902 79 61 12.