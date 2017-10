„Neulandkurs“ beginnt

Wilhelmstadt.

Das Bezirksamt startet wieder einen "Neuland-Halbjahreskurs für Menschen um 60". Er beginnt am 25. Oktober und endet im April 2018. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr im Seniorentreff an der Sprengelstraße 15. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder diesen gerade vollzogen haben. Im Kurs treffen sie auf Gleichgesinnte, können Kontakte knüpfen, Anregungen mitnehmen und sich über das Älterwerden austauschen. Dazu gibt es regelmäßige Informationen oder Vorträge zu Bildung und Freizeit, gesunde Ernährung im Alter, Ehrenamt, Wohnformen, Sportangebote, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie gemeinsame Besichtigungen. Die Kursgebühr beträgt einmalig 16 Euro. Anmeldungen erfolgen bei Kursleiterin Andrea Förster unter902 79 61 12 oder andrea.foerster@ba-spandau.berlin.de