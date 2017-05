Wilhelmstadt.

Der nächste Kiezputz steht am 13. Mai in der Wilhelmstadt an. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Metzer Platz. Zangen und Westen stellt die Berliner Stadtreinigung (BSR). Wer mitmachen will, meldet sich beim Abgeordneten Daniel Buchholz (SPD) an: info@daniel.buchholz.de