Sommerfest für alle Nachbarn

Berlin: Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne |

Wilhelmstadt. Neue und alte Nachbarn sind zum Sommerfest am 7. Juli in der Notunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne willkommen. Neben vielen Spiel- und Sportangeboten gibt es Kaffee und Kuchen, eine Hüpfburg und einen Ballonkünstler. An diesem Tag wird auch der neue interkulturelle Gemeinschaftsgarten für Bewohner und Nachbarn eröffnet. Er ist in Zusammenarbeit mit den „Prinzessinnengärten“ aus Kreuzberg entstanden. Auch Vereine, Familien- und Jugendzentren aus dem Kiez stellen sich auf dem Sommerfest vor. Der rege Austausch beginnt um 14 Uhr an der Schmidt-Knobelsdorf-Straße 31. Veranstalter ist die Prisod Wohnheimbetriebs GmbH als Betreiberin der Flüchtlingsunterkunft. uk