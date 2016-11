Berlin: Beratungsstelle für Krebskranke |

Wilhelmstadt.

Die Spätsprechstunde für behinderte, krebs- und aidskranke Menschen in der Beratungsstelle „Mela 8“ fällt am 8. Dezember aus. Ab dem 13. Dezember finden die offenen Sprechstunden dann wieder zur gewohnten Zeit statt: dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Die Beratungsstelle sitzt an der Melanchthonstraße 8.