Berlin: Beratungsstelle für Krebskranke

Wilhelmstadt.

Die Sprechstunde in der Beratungsstelle für behinderte, krebs- und aidskranke Menschen an der Melanchthonstraße 8 am 7. Dezember fällt aus. Grund ist eine Parallelveranstaltung auf der Zitadelle Spandau. Ab Dienstag, dem 12. Dezember geht es dann mit der offenen Sprechstunde regulär weiter. Sie findet immer dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt.