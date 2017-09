5. Open Air Boxen im Südpark

Zum 5. mal präsentiert der SBC 26 Boxsport, Judo und WingTsun.

In einer Open Air Veranstaltung im Südpark 51 in Spandau werden Vergleichskämpfe von Berliner Vereinen, BC Oranienburg und RTSV gezeigt. Als Rahmenprogramm werden Vorführungen in Judo und WingTsun gezeigt. Die Veranstaltung startet um 13.00 Uhr. Für das leibliche Wohl bietet der ansässige Kiosk Getränke und kleine Imbisse. Der Eintritt ist kostenlos.