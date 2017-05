Der Südpark lockt mit Neuem

Berlin: Freizeitsportanlage Südpark |

Wilhelmstadt.

Der Südpark hat sein Angebot erweitert und lockt mit neuen Spielangeboten. Jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr betreut der SportJugendClub (SJC) Wildwuchs Kinder, die die neuen Geräte und Spielformen ausprobieren wollen. Natürlich sind auch Jugendliche willkommen. Erweitert wurde die Freizeitsportanlage über den Fachbereich Sport im Bezirksamt in Kooperation mit dem SJC Wildwuchs. So veranstaltet die Jugendeinrichtung nicht nur das jährliche Sommerferienangebot „Kinder in Luft und Sonne“ im Südpark, sondern ist auch Mitveranstalter beim Südparkfest am 8. Juli. Neben den neuen Spielgeräten wurden auch drei weitere Sitzbänke aufgestellt. Zwei stehen bei den generationenübergreifenden Spielgeräten und laden insbesondere ältere Besucher zum Ausruhen ein.