Berlin: Kulturzentrum Staaken |

Staaken. Das Kulturzentrum Staaken hat ein neues Fitnessangebot. Die Trampolin-Gymnastik beginnt jeden Dienstag um 10 Uhr. Jeder kann teilnehmen. Gesundheit, Spaß und Bewegung stehen im Vordergrund. Der Kurs beginnt am 7. Februar um 10 Uhr mit einer kostenfreien Schnupperstunde. Weitere Probestunden gibt es am 14. und 21. Februar. Die Anmeldung erfolgt im Kulturzentrum an der Sandstraße 41 oder unter 36 43 51 43. uk