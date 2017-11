Nikolaspaddeln

49 Nikolausfahrt vom Kanu Club Charlottenburg e.V.Wie in den Jahren zuvor treffen sich alle Kanuten zur Nikolausfahrt beim Kanu Club Charlottenburg. Das Treffen ist um 10 Uhr an der Scharfen Lanke beim KC an der Bocksfeldstraße 11. Von 10:00-10:45 Uhr gibt es einen morgendlichen Kaffee und um 11 Uhr sollen dann alle Kanuten gemeinsam los fahren. Die Tour geht Havel abwärts bis zur Insel Lindwerder. Es wird um die Insel gefahren und gemeinsam werden wir wieder bis Kanu Club Charlottenburg paddeln. Dort angelandet gibt es ein gemütliches Beisammen sein mit kl. Buffet für alle Teilnehmer.Die Teilnehmerkosten betragen pro Person € 6,50 bei Voranmeldung und Überweisung auf das ug. Konto bis zum 26.11.17, 8 € bei späterer Anmeldung oder vor Ort.Information unter: http://www.kanuklub-charlottenburg.de/einladung-zu...