Sicherheit für Yacht-Club

Der Bezirk hat mit dem Spandauer Yacht-Club dessen Mietvertrag für das Vereinsgelände an der Scharfen Lanke bis zum Jahr 2036 verlängert. Die Vereinbarung wurde von Sportstadtrat Gerhard Hanke (CDU) sowie Jürgen Lucht, Vorsitzender des Yacht-Clubs, und dessen Stellvertreter Rainer Drucker unterzeichnet. Der mehr als 130 Jahre alte Verein engagiert sich unter anderem stark in der Jugendarbeit, wo er auch eine festangestellte Trainerin und mehrere Übungsleiter beschäftigt. Daneben gibt es eine Kooperation mit der Martin-Buber-Oberschule sowie eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Landessportbund Berlin (LSB) im Rahmen der Programme „Sportangebote für geflüchtete Menschen“ und „Willkommen in Berlin“.