Sommerfest beim Hockey-Club

Berlin: Fredy-Stach-Sportpark |

Wilhelmstadt. Der Spandauer Hockey- und Tennis-Club 1910 feiert am 15. Juli ein großes Sommerfest mit Tag der offenen Tür. Von 9 bis 14 Uhr spielen die Tennisjugend und von 11 bis 13 Uhr die Hockey-Knaben. Ein Hockeyparcours lockt Groß und Klein ab 13 Uhr. Um 14.30 Uhr geht es dann mit einem Einzel-Schaukampf im Tennis weiter. Hockey spielen ab 15 Uhr die 1. Herren, es folgt ein Doppel-Schaukampf im Tennis. Ab 17 Uhr steht Live-Musik an. Weitere Highlights sind Hüpfburg, Sandbilder, die Versteigerung eines Nationaltrikots, ein Hockey-Flohmarkt und vieles mehr. Veranstaltungsort des Sommerfestes ist der Fredy-Stach-Sportpark am Tiefwerderweg 28. uk