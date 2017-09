Großstadt-Dschungel in der Wilhelmstadt

Für Anwohner mit Rollator ist der Weg nicht mehr passierbar. Betroffene Anwohner müssen auf die Fahrbahn der wenig befahrenen Jordanstraße ausweichen, was auf der einspurigen Straße natürlich zu gefährlichen Konflickten mit Kraftfahrzeugen führen kann.Vor wenigen Wochen wurde durch die BSR der Wildwuchs um die Ecke in der Földerichstraße runtergeschnitten. Dieser Abschnitt in der Jordanstraße wurde wohl übersehen.Ob die Zuständigkeit beim Grünflächenamt, Tiefbauamt, BSR oder gar der Hausverwaltung Vonovia liegt, konnte noch nicht ermittelt werden.