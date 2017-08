Frisch eröffnet: Wochenmarkthändler steht jetzt auf Melanchthon-Platz

Wilhelmstadt. Der letzte Wochenmarkthändler vom Földerichplatz hat einen neuen Standort gefunden. Die Zarts stehen mit ihren Waren jetzt auf einem Grundstück der Melanchthon-Kirche.

Keine Sondergenehmingung für Familie Zart am Földerichplatz

Gut elf Wochen waren René und Jeanette Zart auf der Suche nach einem neuen Platz. Fast sah es so aus, als müsste das Händler-Ehepaar Spandau für immer den Rücken kehren. Doch sie hatten Glück.Die Melanchthon-Kirchengemeinde in der Wilhelmstadt bot den Zarts gegen eine Standmiete ihr Privatgrundstück direkt neben der Kirche am Melanchthon-Platz an. „Ein Kunde hatte uns den Tipp gegeben, bei der Kirche mal nachzufragen“, sagt René Zart. Und es klappte. Jetzt steht der Wochenmarkthändler mit seinem frischen Obst, dem Bienenhonig aus der hauseigenen Imkerei und seinen Freilandeiern jeden Freitag von 12 bis 18 Uhr auf dem Melanchthonplatz. Neben dem Stand der Zarts verkauft ein Blumenhändler seine Waren.René und Jeannette Zart waren die letzten Markthändler vom Földerichplatz. Ende April hatte der städtische Wochenmarkt nach nur eineinhalb Jahren aufgeben müssen, weil die Händler fehlten. Die Zarts hätten auf dem Földerichplatz gern allein an einem Wochentag weitergemacht. Doch dafür brauchte es eine Sondernutzungserlaubnis. Die lehnte das Straßen- und Grünflächenamt jedoch ab. Ein Verkaufsstand auf öffentlichem Straßenland könne nur genehmigt werden, wenn dieser an mindestens fünf Wochentagen geöffnet ist. Weil die Zarts aber noch auf anderen Märkten im Berliner Umland stehen, ging das nicht.Trotz des Umzugs sind die Stammkunden aber treu geblieben. „Wir kaufen bei den Zarts schon seit drei Jahren ein“, erzählen Waltraut und Eckehart Demski. Die Spandauer schätzen nicht nur das frische Obst und Gemüse, sondern auch die Atmosphäre eines Wochenmarktes. „Hier trifft man immer mal wieder ein bekanntes Gesicht.“ Dass ihr Stammhändler in Spandau bleiben konnte, freut die beiden. Das Ehepaar will am nächsten Freitag wiederkommen.