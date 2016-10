Immer wieder Ärger mit der Post

Berlin: Hackebeil |

Eilpost mit PostkutscheIn meinem Urlaub bei meinem Sohn in der Schweiz habe ich u. a. auch Bankgeschäfte für ihn erledigt, aber nach meiner Abreise vergessen, ihm die Kredit-und Geldkarten wiederzugeben. Deshalb habe ich am 12.09.16 09:19 zwei (aus Sicherheitsgründen) Briefe an meinen Sohn aufgegeben. Eine Karte brauchte er nicht so oft, deshalb sandte ich sie mit normaler Post; frankiert als Brief international mit -,90 €. Die EC-Karte, die er öfter braucht, schickte ich mit Eilbrief international für 6,26 €, in der Annahme, daß diese natürlich schneller befördert wird.Die Karte mit Normalpost kam schon am 14.09. bei meinem Sohn an, während die Zustellung der Eilpost auf sich warten ließ.Wir telefonierten natürlich täglich, in der Angst, die Karte könnte in falsche Hände gelangt sein.Nein, die Eilpost kam nach einer Woche endlich am 19.09. unversehrt an.Natürlich kann ich froh sein, daß die Karte überhaupt ankam, aber eine Eilzustellung für die Differenz von 5,36 € war das wahrlich nicht.Meine Beanstandungen per E-mail und die Rückforderung der Eil-Zustellungs-gebühr blieb bis auf eine automatische Zwischennachricht bis heute unbeantwortet.