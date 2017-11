Restaurant Stara Kuca

Berlin: Restaurant Stara Kuća | Restaurant Stara Kuca, Alt-Pichelsdorf 30/32, 13595 Berlin, Di- So 12-23 Uhr (warme Küche bis 22 Uhr), 36 43 28 87



Am 29. Oktober eröffnete das Restaurant im "Historischen Weinkeller". Im Angebot sind Speisen aus der serbo-kroatischen und internationalen Küche.



