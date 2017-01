Richtig bewerben im Internet

Berlin: Jobassistenz Spandau |

Spandau. Der nächste Dienstagsworkshop der Jobassistenz Spandau, Brunsbütteler Damm 75, ist am 31. Januar von 13 bis 16 Uhr dem Thema „Erfolgreich bewerben mit Internet und Co“ gewidmet. In dem Workshop werden Möglichkeiten gezeigt, die das Internet bei Stellensuche und Bewerbung bietet. Es werden Online-Stellenbörsen vorgestellt, deren Funktionen mit praktischen Übungen erklärt werden. Auch die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen einer klassischen schriftlichen und einer modernen „elektronischen“ Bewerbung werden besprochen. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos, es wird um Anmeldung gebeten unter 270 18 09 50 oder persönlich in der Jobassistenz Spandau, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. CS