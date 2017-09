Berlin: Trattoria "La Posta" |Ab sofort präsentiert sich die Trattoria "La Posta" mit neuer Bewirtschaftung. Das Restaurant bietet neben hausgemachter Pasta, Pizza aus dem Steinofen und typischen Fleischspezialitäten auch diverse Fischspezialitäten aus "Bella Italia" an. Weiterhin gibt es einen preiswerten, abwechslungsreichen Mittagstisch (Mo-Fr, außer feiertags, von 12 bis 17 Uhr).Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.