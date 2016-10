Pläne für die Kantgarage

Wilmersdorf.

Seit Monaten spekulieren Bau- und Denkmalexperten im Bezirk über die Pläne des neuen Eigentümers für die Kantgarage. Nun spricht der Besitzer am Freitag, 28. Oktober, erstmals in der Öffentlichkeit. Den Rahmen gibt ein Werkstattgespräch im IBZ-Berlin, Wiesbadener Straße 18, wo der Initiator Andreas Barz ab 15 Uhr die Geschichte des so genannten Kantgaragen-Palasts, einer historischen Hochgarage in der Kantstraße, umreißt und dann mit den Gästen die offiziellen Pläne hört. Schließlich können sich die Werkstattteilnehmer mit eigenen Idee einbringen. Anmeldung erbeten unter gustav.schneider@belius.de