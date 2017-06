Abitur in der Abendschule

Berlin: Kläre-Bloch-Abendschule |

Wilmersdorf.

Wer neben dem Beruf die Fachhochschulreife oder das Abitur erreichen möchte, kann sich am 5. Juli ab 18 Uhr an der Kläre-Bloch-Abendschule, Prinzregentenstraße 60, informieren. Es gibt einen Vortrag zu den Angeboten, Schnupperunterricht und die Möglichkeit, mit Schülern zu sprechen. Der schulgeldfreie Unterricht findet an drei oder vier Abenden pro Woche mit flexiblen Anfangszeiten statt. Bewerbungen sind jederzeit möglich. Informationen unter

85 75 89 39, E-Mail: buero@klaerebloch-schule.de. Weitere Informationen unter www.klaere-bloch-schule.de