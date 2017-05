Ein Wochenende in der Volkshochschule

Berlin: Volkshochschule City West |

Bericht über einen gelungenen Selbstversuch

Die Volkshochschule (VHS) kennen wir alle. Doch wer von uns hat dort schon mal einen Kurs belegt? Ich bis vor wenigen Tagen nicht. Zuerst war ich mir unsicher, hängen doch diverse Klischees an der VHS. Bereut habe ich meinen Kurs keineswegs.

Programmauswahl im Web

Ein Wochenendkurs

Alles begann mit der Idee zur Weiterbildung. Denn ein kluger Kopf sagte schon vor langer, langer Zeit: Wer rastet, der rostet.Gut, ich bin erst Mitte dreißig und fühlte mich für die Volkshochschule viel zu jung. Übrigens eines dieser Klischees, die absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.Das Angebot ist riesig. Es gibt Kurse zu fast jedem erdenklichem Thema. Da ich den Weg zur VHS direkt scheute, informierte ich mich über das Internet. Der Webauftritt der Berliner Volkshochschulen kann sich durchaus sehen lassen. Alle wichtigen Informationen werden geboten, ohne dass der Laie viel suchen muss. Ein großer Pluspunkt.Hat man sich für einen Beruf oder eine mögliche Kursbezeichnung entschieden, kann der Begriff bequem über die Suchmaske eingegeben werden. Jetzt offenbart die Internetpräsenz ihre Stärke. Geordnet nach Bezirken und passenden Kursen wird das Angebot präsentiert. Jetzt liegt es nur noch am Kursteilnehmer, sich für ein Angebot zu entscheiden. Bei mir hat es etwas gedauert, habe ich mir das gebotene Programm doch sehr genau angesehen. Meine Wahl viel auf "Journalistisches Schreiben".Die gesamte Anmeldung erfolgte Online. Einige Tage später kam, per Post, die Anmeldebestätigung. Im Übrigen sind die Kursgebühren vorher zu bezahlen. Via Onlinebanking oder in der zuständigen Volkshochschule.Endlich war es soweit. An einem Freitagabend ging ich das erste Mal in meinem Leben zur Volkshochschule. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich schon in einem Raum mit lauter Menschen der Generation 60+. Klischees halt.