Freundeskreis spendet Bücher

Berlin: Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek |

Wilmersdorf.

Seit Jahren spendet der Freundeskreis der Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf alle Bücher der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis an die Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek in der Brandenburgischen Straße 2. Dort sind sie vom 4. Mai bis 7. Juni ausgestellt. Für Kinder von 10 bis 14 Jahren gibt es ein Quiz mit Büchergutscheinen als Preise. Die Bibliothek ist Mo bis Fr von 11-19.30 Uhr und Sa von 11-14 Uhr geöffnet. Der Freundeskreis beschafft nicht nur Bücher, er bietet auch Lesungen und Vorträge an und engagiert sich für den Ausbau eines Bildungsnetzes zwischen Schulen und Bibliotheken. Infos zu seiner Arbeit unter www.buecherfreunde-gesucht.de