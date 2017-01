Hirnexperte zu Gast im IBZ

Berlin: IBZ Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft Berlin |

Wilmersdorf. Wie lässt sich das Glück ins Gehirn zaubern? Auskunft gibt Dr. Adalberto Llarena bei einem Vortrag im Internationalen Begegnungszentrum der Wissenschaft IBZ, Wiesbadener Straße 10. Am Donnerstag, 19. Januar, spricht er ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Brain, Robots and Visual Art“ auf Englisch und Deutsch über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Wer dort glücklichen Gedanken einen Platz geben will, darf kostenlos zuhören. Auch Kinder hat Llarena ausdrücklich eingeladen. tsc