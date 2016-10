Berlin: Campus Daniel |

Wilmersdorf. Am Mittwoch, 12. Oktober, 15 Uhr gibt die Polizei im Kirchsaal der Evangelischen Daniel-Kirchengemeinde, Brandenburgische Straße 51, Tipps zum richtigen Verhalten während der dunklen Jahreszeit. Sie informiert darüber, wie man sich in der Dämmerung zu Fuß, mit Fahrrad, Auto, Bahn und Bus sicher bewegt. Zudem berät sie zum Schutz vor Trickdiebstahl an der Wohnungstür. Mehr Infos unter 863 90 99 00. tsc