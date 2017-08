Überfall auf Spielcasino

Charlottenburg.

Schon wieder ein bewaffneter Raubüberfall in Charlottenburg. Nach der Modeboutique am Kurfürstendamm vor etwa zwei Wochen suchten sich in der Nacht zum 31. Juli zwei maskierte, mit einer Schusswaffe und einer Machete bewaffnete Unbekannte ein Automatencasino in der Uhlandstraße aus. Nach Angaben der Polizei stürmten die beiden gegen 2.20 Uhr durch eine zum Hof offen stehende Tür in das Casino und forderten die Gäste unter Vorhalt der Waffen dazu auf, sich an eine Wand zu stellen. Anschließend holten sie einen 46-jährigen Angestellten aus Räumen im oberen Stockwerk dazu und zwangen ihn zum Öffnen der Kasse. Der Täter mit der Schusswaffe nahm Bargeld an sich, während sein Komplize weiterhin die Gäste bedrohte und mehrere Gegenstände im Bereich des Tresens zerstörte. Nachdem die Kriminellen noch Geld aus einer weiteren Kasse entnommen hatten, ließen sie sich die Handys der drei Anwesenden aushändigen und flüchteten in einem Fahrzeug. Die zwei Gäste und der Angestellte blieben körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.