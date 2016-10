3 TAGE KUNST 2016 - Messe für Gegenwartskunst 2016

Malerei | Fotografie | Grafik | Skulptur

in der Kommunalen Galerie Berlin, 10713 Berlin, Hohenzollerndamm 176EröffnungFreitag, 4. November 2016, 16 UhrMesseFreitag, 4. November 2016, 16 – 21 UhrSamstag, 5. November 2016, 12 – 19 UhrSonntag, 6. November 2016, 12 – 18 UhrZum fünften Mal in Folge veranstaltet das Kulturamt Charlottenburg-Wilmersdorf eine Messe für Gegenwartskunst.In diesem Jahr nehmen teil: Ameret | Monika Arlt | Bernd Beierlein | Marek Benczewski | Jürgen Bosse | Andrea Brabetz | Anne-Françoise Cart | Salomé Chkheidze-Mohs | Bruce Cohen | Stefan Dieterich | Joern Dudek | Ellinor Euler | Finkbeiner & Salm | Uli Fischer | Debora Gutman | Mila Hacke | Peter Hintz | Regine Jankowski | Lilo C. Karsten | Jürgen Kellig | Helmut Klock | Anja Knecht | Elisabeth Leyde | Ulrike Lösing | Birgit Maaß | Claus Meyer | Benita Mylius | Annette Polzer | Karin Rindler | Monika Ross | Hans Rothe | Josias Scharf | Marianne Stoll | Michael Theis | Catrin WechlerDer Eintritt ist frei!